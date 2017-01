Spannende Aufgabe: Besuchsdienstschulung der Klinikseelsorge Letzte Aktualisierung: 19. Januar 2017, 12:39 Uhr

Düren. Im Frühjahr startet die evangelische und katholische Klinikseelsorge in der LVR-Klinik eine weitere Besuchsdienstschulung für neue Ehrenamtliche. Bereits zum siebten Mal haben interessierte Menschen Gelegenheit, sich in diesem Einführungskurs auf die Begleitung von alten Menschen während des Klinikaufenthaltes in der Psychiatrie vorzubereiten.