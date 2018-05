Düren - „Spätvorstellung“ bei der Evangelischen Gemeinde

Düren. Im Haus der Evangelischen Gemeinde zu Düren war jetzt eine interessante Mischung aus Gesang und Gemälden, Harfe und Handarbeit, Poesie und Plastikverarbeitung und vielem mehr zu erleben. „Spätvorstellung“ nannte sich das Spektakel.

Namensgebend war aber nicht die Uhrzeit der Veranstaltung, sondern das Lebensalter der Akteure. „Die Lebenszeit wird oft in Drittel aufgeteilt“, sagte Iris Vasic, die bei der Evangelischen Gemeinde für die Seniorenarbeit zuständig ist, und das Projekt mit Monika Sandjon vom Kreis Düren begleitet hat. Dabei gehe man in 25er-Schritten vor. „So bezieht sich die dritte Phase auf Menschen zwischen 50 und 75 Jahren“, sagte die Sozialarbeiterin weiter. Und an eben diese Menschen richte sich das Projekt. „Natürlich sind auch ältere Menschen willkommen“, ergänzt Monika Sandjon. „Aber die 50 darf nicht unterschritten werden.“ Das sei eine besondere Zeit, wenn die Kinder aus dem Haus sind. „Da wollen es viele noch einmal wissen.“

Junge Seniorinnen sind auch Reglinde Hölz, Ulrike Schwieren-Höger, Christa Brune und Brigitte Wirtz. Sie haben in einer mehrmonatigen Fortbildung den „Kulturführerschein“ erworben. Dabei handelt es sich um einen geschützten Begriff. Inhaberin dieses „Scheines“ lernen, Menschen aller Alters- und Bildungsschichten für Kultur und ein kreatives Miteinander zu begeistern. Die ambitionierten vier Dürener Frauen hatten sich für das „ältere Semester“ entschieden, und – unterstützt von Sandjon und Vasic – die „Spätvorstellung“ als Fest der Talente organisiert. Und bis zum Auftritt oder der Ausstellung sind die 31 Spätvorstellerinnen von den insgesamt sechs Frauen unterstützt worden.