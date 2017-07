Sommerleseclub: Der Ansturm auf die Bücher in der Dürener Stadtbücherei

Düren. In der Stadtbücherei Düren fand jetzt der erste Ausleihtag für den diesjährigen Sommerleseclub (SLC) statt. 170 Interessenten hatten sich bereits vorab angemeldet. Pünktlich um 12.30 Uhr fanden sich viele Lesebegeisterte ein, um ihre Clubbändchen und Leselogbücher abzuholen.

Die exklusiv für die Clubmitglieder zusammengestellten Bücher fanden rasch ihre Abnehmer. Für jeden Geschmack war etwas Passendes dabei.

Während der Sommerferien lesen die Teilnehmer mindestens drei Bücher und erzählen bei der Rückgabe etwas über die Lektüre. Jeder gelesene Titel wird dann in das Leselogbuch eingetragen.

Alle erfolgreichen Teilnehmer des Sommerleseclubs erhalten ein Zertifikat und werden zu einem großen Abschlussfest mit gemeinsamem Filmbesuch am Samstag, 9. September, um 14 Uhr ins Dürener Kino „Das Lumen“ an der Fritz-Erler-Straße eingeladen.

Der Sommerleseclub richtet sich an Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen im Alter von 10 bis 16 Jahren. Alle, die nach den Sommerferien mindestens in die 5. Klasse gehen, können mitmachen. Wer am Sommerleseclub teilnehmen möchte, kann sich immer noch anmelden

In fremde Welten

In ganz Deutschland lesen mittlerweile Kinder und Jugendliche in den Leseclubs der Bibliotheken um die Wette und beweisen, wie viel Spaß das Eintauchen in fremde Welten macht.

Der Sommerleseclub wird gefördert durch das nordrhein-westfälische Kultursekretariat in Gütersloh, das auch die Koordination für die Gesamtplanung und Organisation übernimmt, und das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Bundeslandes