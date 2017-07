Langerwehe.

Vertreter des Fördervereins „Alte Kirche“ Langerwehe erklärten das Sommerkonzert in den ehrwürdigen Mauern am Friedhof zur Tradition. Und die Hörer hatten nichts dagegen, denn was Professor Heribert Koch und seine vier jungen Schüler zu Gehör brachten, war aller Bewunderung wert.