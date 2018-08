Düren.

„Entdecken, was uns verbindet“ lautet das Motto am Sonntag, 9. September beim Tag des offenen Denkmals in Düren. Auch in diesem Jahr ist das Programm vielseitig: von Führungen über Friedhöfe, idyllische Gärten und Parks, durch Kirchen und entlang der Stadtmauer bis hin zur Erkundung von Nord-Düren.