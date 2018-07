Kleinhau - Skurrile Mofas rasen über den Raffelsberg

Kleinhau.

Klangvolle Namen wie Kreidler Flory, Malaguti Ronco, Hercules Prima 5 S, Zündapp ZD 20, Puch Maxi oder sogar die Velosolex waren vor über 30 Jahren in aller Munde. Genau diese legendären Mofas gehen beim Rennen auf dem Motocross-Gelände in Kleinhau am Samstag, 28. Juli, an den Start.