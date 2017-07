Düren.

Bei einem Ferien-Workshop der „Werkloge - Raum für Kunstvermittlung“ im Leopold-Hoesch-Museum haben elf Kinder zwischen 10 und 14 Jahren in der ersten Ferienwoche mit Draht, Pappe und Recyclingmaterial Skulpturen kreiert. Die Werke haben einen Bezug zu der Ausstellung „Niki de Saint Phalle und das Theater - At Last I Found the Treasure“, die bis vor Kurzem im Museum zu sehen war.