Inden/Altdorf.

Das mittlerweile dritte „Singing for Kids“-Konzert des Fördervereins Helping Hands in der Indener Bürgerhalle avancierte erneut zu einem großer Erfolg. Unter dem Motto „Koelsche Ovend für uns Pänz“ traten zahlreiche Musiker und Comedians in der ausverkauften Halle auf und sorgten für beste Stimmung.