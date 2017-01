Düren.

Zum Ziel einer eher weltlichen Pilgerreise wird die Kirche St. Joachim in Düren-Nord immer wieder an Silvester. Scharen von Musikfreunden folgten auch in diesem Jahr der Einladung der Cappella Villa Duria (CVD) und füllten die Holzbänke des Gotteshauses bis hin zum letzten Platz.