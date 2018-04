Stockheim - Sicher und sauber in den Rettungseinsatz

Stockheim.

Waschen, desinfizieren, prüfen und flicken – das sind einige der Hauptaufgaben der Mitarbeiter des Feuerschutztechnischen Zentrums (FTZ) des Kreises Düren. Was bei Übungen der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Düren schmutzig wird oder Schaden nimmt, landet in den Räumen unterhalb des markanten Turmes, in dem die Schläuche zum Trocknen aufgehangen werden.