Düren.

Süßer schwerer Rauch liegt in der warmen Nachmittagsluft. Für einige Sekunden zieht eine junge Frau an einer Wasserpfeife, dann atmet sie eine weiße Wolke gleichmäßig aus. Gemeinsam mit ihren Freunden sitzt Vanessa Metzen in der Shishabar „Arabesk“ in Düren. Die Wasserpfeife, auch Shisha genannt, geht reihum, während sie sich unterhalten und Cocktails trinken.