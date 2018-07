Gürzenich - Seminarräume am Kommgartenweg bis Ende Juli fertig

Gürzenich.

Die ehemalige Hauptschule am Kommgartenweg bekommt langsam aber sicher ihr neues Gesicht. Den Teil, der nicht von der Grundschule genutzt wird, bezieht in Kürze das „Zentrum für schulpolitische Lehrerausbildung“ (ZfsL), das vielen als Lehrerseminar ein Begriff ist und bis zuletzt in Vettweiß ansässig war.