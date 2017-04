Fotoausstellung und Fest rund um die Kirche

Das 40-jährige Bestehen der Freundschaft zwischen der Pfarrgemeinde St. Lukas und dem Kinderheim Poconas wir von Freitag, 12., bis Sonntag 14. Mai, mit einem Festwochenende rund um die Annakirche gefeiert.

In der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse wird am Freitag um 13 Uhr die Ausstellung „Gesichter Poconas‘“ mit Fotos des Kölner Fotografen Jann Höfer eröffnet. Am Samstag findet um 19 Uhr ein Konzert mit dem Chor „con spirito“ und dem Ensemble „Manuel Molina“ statt, bei dem südamerikanische Musik zu hören sein wird. Rund um den Annaplatz wird am Sonntag ein buntes Fest gefeiert. Zum Festgottesdienst um 11.30 Uhr wird der Aachener Weihbischof Karl Borsch erwartet.