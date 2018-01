Hochkirchen.

Am Samstag steht Dieter Uhlemann zum letzten Mal in seiner Backstube in Nörvenich-Hochkirchen. Dann macht er zum letzten Mal sein berühmtes Sauerteigbrot, für das er etliche Auszeichnungen bekommen hat, und das leckere Weißbrot, wofür Menschen aus dem gesamten Kreis Düren an die Dorweiler Straße nach Hochkirchen kommen.