Birkesdorf - Sechs Tage Schützenfest bei der Bruderschaft St. Peter

Birkesdorf. Die Schützenvereinigung und Bruderschaft St. Peter lädt zum Fest ein, das von Donnerstag, 7. Juni, bis Dienstag, 12. Juni, stattfindet. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr. Der Umzug am Samstag gipfelt im „Großen Zapfenstreich“ an der Pfarrkirche St. Peter ab 18.45 Uhr.

Musikalischer Höhepunkt des Abschiedsballs der Majestäten ist der Auftritt der Band „Ilex“. Am Sonntag, 10. Juni, 10.30 Uhr, ist die Heilige Messe in St. Peter. Es folgt der Frühschoppen. Der Festzug zieht ab 14.30 Uhr durch die Straßen. Er endet mit Musikparade und Vorbeimarsch an St. Peter gegen 15.15 Uhr. Es folgt einer der Höhepunkte des Festes, das Königsvogelschießen, um 16.30 Uhr.

Beim anschließenden Dämmerschoppen mit der Band „Silver Stars“ werden die neuen Würdenträger proklamiert. Der Montag beginnt um 9 Uhr mit einer Messe. Am Nachmittag findet im Festzelt die zweite große Birkesdorfer Ruderregatta statt. Der Eintritt an den Tagen ist frei.