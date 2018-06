Düren - Sechs Großinquisitoren werden dringend gesucht

Düren. Dieses Stellenangebot klingt im Jahr 2018 ausgesprochen skurril: „Sechs Großinquisitoren gesucht!“ Die werden gebraucht für eine ungewöhnliche Aufführung der Verdi-Oper „Don Carlos“.

Das Projekt „Don Carlos – Corridors of Power“, eine Kooperation des Landesjugendorchesters NRW und Zukunft Kultur, ist am 7. Oktober auch auf der Bühne des Theaters Düren im Haus der Stadt zu erleben.

Damit es eine runde Aufführung wird, fehlen aber noch die Darsteller für die sechs Großinquisitoren, die keinen Sprechtext haben, sondern geräuschlos und hilfreich den anderen Akteuren zuarbeiten. Sie tanzen Stepptanz, der bei den Proben erlernt wird. Um hier mitzumachen, muss man eine große Begeisterung für das Theater und viel Zeit und Flexibilität für die intensiven Proben und für die Aufführungen mitbringen, von denen die Probenarbeit gekrönt wird.

Im Oktober in Düren

Geprobt wird vom 19. Juli bis 18. August in Nottuln, vom 29. bis 31. August in Lüdenscheid, wo die Premiere stattfindet. Am 23. September treffen sich die Mitwirkenden in Köln zur gemeinsamen Busfahrt nach Gent, wo sie mit zwei Veranstaltungen am Flandern-Festival am 25. und am 26. September teilnehmen werden. Die letzten Proben finden vom 5. bis 7. Oktober in Düren statt, wo am letzten Tag das Stück im Haus der Stadt aufgeführt wird.

Fahrkosten und Übernachtungen werden den „Großinquisitoren“ bezahlt, und sie erhalten ein kleines Honorar.

Für Theaterbegeisterte ist es eine Chance, mit jungen Menschen und Profis in einem so großen Projekt zusammen zu proben und zu spielen. Und für die Dürener Theaterbesucher wäre es bei der Aufführung doch ein echtes Highlight, eine Dürenerin oder einen Dürener als Großinquisitor zu erleben.

Für den Posten eines Großinquisitors kann man sich bis zum 1. Juli unter E-Mail ljo@lje-nrw.de anmelden.