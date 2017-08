Schwerer Verkehrsunfall: Gaffer stören Einsatzkräfte

Düren. Enormes Unverständnis hat das Verhalten mehrerer Personen am Sonntagabend bei Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdienst ausgelöst: Anstatt Erste Hilfe zu leisten, filmten Passanten und Verkehrsteilnehmer die Geschehnisse an einer Unfallstelle. Dort lag ein schwer verletzter 20-jähriger Rollerfahrer am Boden.

Gegen 19.40 Uhr fuhr der Dürener die Veldener Straße in Richtung Birkesdorf, vor ihm befand sich zu dieser Zeit ein Auto, in dem ein 21-Jähriger und ein zwölf Jahre alter Dürener saßen. Hinter dem 20-Jährigen fuhr ein weiterer Rollerfahrer, ein 21-Jähriger, der auch aus Düren kommt. Zwischen der Kreuzung der Malteserstraße und dem Nordpark verlangsamte der Autofahrer seine Fahrt, hielt am rechten Fahrbahnrand und schaltete das Warnblinklicht ein. Dies übersah der ihm nachfolgende Mann und fuhr auf das Heck des Wagens auf.

Nach Angaben mehrerer unabhängiger Zeugen hielt der Verunfallte während der Fahrt sein Handy in der Hand und blickte auf das Display. Dadurch offenbar abgelenkt soll er während der Fahrt sukzessive nach rechts von seinem Fahrstreifen abgekommen sein, bis er schließlich mit dem Auto des 21-Jährigen zusammen stieß.

Der Rollerfahrer kam zu Fall und sein Telefon schleuderte über die Straße. Die Polizei stellte dieses später als Beweismittel sicher. Umgehend kümmerten sich die beiden Auto-Insassen um den Schwerverletzten und alarmierten auch die Rettungskräfte. Der nachfolgende 21-jährige Rollerfahrer jedoch hielt sein Gefährt kurz an und fuhr anschließend fort, ohne sich an den Hilfsmaßnahmen zu beteiligen. Gegen ihn richtet sich nun ein Strafverfahren wegen Unterlassener Hilfeleistung.

Im Polizeibericht heißt es weiter: „Auch nicht geholfen haben, geschweige denn hilfreich, waren die vielen Schaulustigen, mit denen die Polizeibeamten vor Ort konfrontiert waren. Hierbei handelte es sich nicht nur um Fußgänger, die die Geschehnisse aus nächster Nähe ansehen wollten, sondern auch um Fahrzeugführer, die unter anderem auf der Gegenfahrbahn stoppten, um die Ereignisse mit Smartphones aufzuzeichnen. Sie alle hinderten sowohl die Polizei als auch die Rettungskräfte an ihrer Arbeit. Der Aufforderung, das Gaffen einzustellen und den Helfern Platz zu machen, kamen diese Menschen nicht nach.“ Die Polizei weist darauf hin, dass das Behindern und Stören von Rettungsmaßnahmen strafbar ist.

Erst mehrmalige Ansprachen und Androhung von Folgemaßnahmen bewegten die Schaulustigen dazu, ihre Sensationslust hinter die Interessen des Unfallopfers zu stellen. Der Schwerverletzte wurde derweil mit Decken, die die Ersthelfer hielten, von den Blicken der Neugierigen abgeschirmt. Er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.