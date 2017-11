Düren - Schwerer Unfall an nächtlicher Landstraße: Zeugen gesucht

Schwerer Unfall an nächtlicher Landstraße: Zeugen gesucht Letzte Aktualisierung: 29. November 2017, 14:13 Uhr

Düren. An einem Baum an der Landesstraße der L257 endete am späten Dienstagabend die Fahrt eines 27-jährigen Autofahrers aus Düren. Der Mann wurde schwer verletzt, die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.