Düren.

Seit Schulentwicklungsplaner Wolf Krämer-Mandeau Anfang November seine Überlegungen zur Dürener Schullandschaft präsentiert hat, herrscht Unruhe an den Schulen. Vor allem am Rurtal-Gymnasium und an der Hauptschule Birkesdorf, für die Krämer-Mandeau keine Zukunft mehr sieht.