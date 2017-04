Düren.

„Das ist nicht nur eine Plakette; das sind unsere Werte und die wollen wir ausstrahlen“: Diesen Auftrag sah Schulleiter Dr. Arno Schneider in der Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, mit der sich das Burgau-Gymnasium an der Karl-Arnold-Straße in Zukunft schmücken kann.