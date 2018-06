Kreuzau - Schützenfest von St.-Heribertus

Kreuzau. Die St.-Heribertus-Schützenbruderschaft feiert ihr Fest von Freitag, 8. Juni, bis Sonntag, 10. Juni, in und an der Festhalle Kreuzau.

Die Eröffnung ist um 20 Uhr am Freitag. Gegen 21 Uhr werden die Sieger des Pokalschießens geehrt. Bei einer Messe ab 18 Uhr werden die neuen Majestäten am Samstag gekrönt und ab 19 Uhr in einem Festzug zur Halle begleitet. Es folgt der Königsball mit der Band „Herzschlag“ . Der Eintritt ist frei.

Zum Frühstück für jedermann am Sonntag, 10 Uhr, wird eine Anmeldung unter 02422/4307 erbeten. Gegen 11 Uhr werden Mitglieder geehrt. Während des Frühschoppens, 11.30 Uhr, spielt das Junge Orchester Kreuzau. Neu sind das Schießen mit dem Lichtgewehr und ein Kinder-Armbrustschießen. Gegen 14.30 Uhr werden die Majestäten heimgebracht.