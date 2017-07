Düren.

Bei den meisten Schülern dominiert am letzten Schultag die Vorfreude auf die Ferien. Nicht so bei zwei Achtklässlern der Hauptschule Burgauer Allee. Kaum hatten die beiden am Freitag nach Unterrichtsende um 10.30 Uhr das Schulgebäude verlassen, bekamen sich der 14-jährige Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund und ein 15-jähriger Flüchtling aus Afghanistan, der eine internationale Klasse der Hauptschule besucht, in die Wolle.