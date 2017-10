Schüler sind gut vorbereitet beim Kölner Halbmarathon angetreten Letzte Aktualisierung: 24. Oktober 2017, 14:51 Uhr

Köln/Langerwehe. Ein großes Team aus Langerwehe beteiligte sich jetzt in Köln am 21. Rhein-Energie-Marathon. Noch nie war die Teilnehmerzahl der Europaschule so hoch wie in diesem Jahr.