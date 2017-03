Düren.

Ulrich Meyer, stellvertretender Schulleiter am Stiftischen Gymnasium in Düren, fasste zusammen, was die Gäste bei diesem Schulkonzert empfunden haben. „Heute Abend haben Sie gemerkt, dass Schule weit mehr ist als Unterricht“, sagte Meyer, „ein Indiz, wie schnell der Spaß der Akteure auf der Bühne auf die Gäste in den Stuhlreihen übergesprungen ist“.