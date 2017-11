Schüler des Stiftischen Gymnasiums erhalten ihr DELF-Diplom

Düren. Besuch vom Institut Français in Aachen hatte jetzt das Stiftische Gymnasium. Die Prüfungsbeauftrage des Deutsch-französischen Kulturinstituts Alix Schwoll-Gissinger und ihre Kollegin, Sprachkursleiterin Amélie Kraus, waren nach Düren gekommen, um der Schule eine besondere Auszeichnung zu verleihen.

Seit 2010 haben mehr als 550 Schüler bei der sogenannten DELF-Prüfung ihre französischen Sprachkenntnisse erfolgreich unter Beweis gestellt, laut Schwoll-Gissinger eine landesweit rekordverdächtige Zahl.

Die beiden Mitarbeiterinnen des Instituts nutzen ihren Besuch, um im Rahmen einer kleinen Feierstunde den Teilnehmern des letzten Durchgangs zu ihrem Erfolg zu gratulieren und das Gespräch mit Schülern zu suchen. Dabei zeigten sie sich sehr erfreut über das durchweg große Interesse an der französischen Sprache.

Das DELF-Diplom ist ein international anerkanntes Zertifikat, das weltweit als Nachweis von Französischkenntnissen auf dem jeweils erreichten Niveau (A1 bis C2) des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen anerkannt ist.

Die Prüfungen dazu werden durch das französische Erziehungsministerium zentral organisiert und benotet. Dabei finden die schriftlichen Prüfungen jeweils an einem Samstag in den teilnehmenden Schulen statt, die mündlichen Prüfungen werden in französischen Konsulaten oder Kultureinrichtungen abgelegt.