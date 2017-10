Schüler aus Südamerika lernen Deutsch Letzte Aktualisierung: 6. Oktober 2017, 11:41 Uhr

Niederzier. Vier Wochen lang hörte man südamerikanische Klänge in der Gesamtschule Niederzier/Merzenich. Zwölf Schüler aus Südamerika hatten sich bei der Organisation „Youth for Understanding“ für einen Sprachkurs am Anfang ihres Austauschjahres angemeldet.