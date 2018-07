Düren - Schüler aus Pittsburgh zu Besuch am Stiftischen Gymnasium

Düren. „Meet the Mayor“ hieß der Punkt im Programm der Austauschschüler der Mount Lebanon High School Pittsburgh/USA, die ihre Partnerschüler im Stiftischen Gymnasium besuchten. Bürgermeister Paul Larue (CDU) stellte den Gästen im Rathaus die Stadt vor und unterhielt sich mit den Schülern, die alle das erste Mal in Düren waren.

Seit 35 Jahren besteht der Austausch zwischen dem Stiftischen Gymnasium und der Mount Lebanon High School. Dieses Jahr lernten die Austauschschüler das Stiftische Gymnasium und die Kreisstadt an der Rur näher kennen, außerdem besuchten sie Aachen, Rüdesheim und Dresden. Für die Pittsburgher war es die erste Begegnung mit ihren deutschen Austauschpartnern, die im Oktober in die USA reisen.

Peg Meyers und Luke Miller begleiteten den Austausch auf amerikanischer Seite, Amelie Lütz-Gras und Thomas Rubel auf deutscher. Hubert Kriener vom Stiftischen Gymnasium organisierte den alljährlichen Amerika-Austausch.

Die Gäste aus den USA berichteten dem Bürgermeister auf dessen Frage, was in Deutschland anders sei als in den USA, was ihnen aufgefallen ist: In den USA gebe es keine Fußgängerzonen, kein Mineralwasser in Flaschen, sondern nur Wasserspender, keine Kreisverkehre, aber dafür Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Autobahn. Auch die spürbare Fußballbegeisterung in Zeiten der Weltmeisterschaft war den Schülern neu.