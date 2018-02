Düren.

Mindestens 20 Räder an den Fahrradständern auf der Nordseite des Dürener Bahnhofes und an dessen Haupteingang sind nicht mehr fahrbereit. Hier fehlt ein Rad, dort ein Lenkrad, an einem anderen der Sattel, von manchen Zweirädern sind nur noch Einzelteile mit Schlössern an die Abstellbügel gekettet.