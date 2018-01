Vorverkauf für weitere Sitzungen

Der Kartenverkauf für die Damensitzungen mit nahezu identischem Programm im kommenden Jahr am Donnerstag und Freitag, 8. und 9. Februar 2019, startet am Samstag, 3. März, ab 9 Uhr. Karten für 30 Euro (Tribüne 25 Euro) gibt es bei der Agentur Schiffer, Kaiserplatz 12-14 in Düren.