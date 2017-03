Schlüsselspiel um den Klassenerhalt in der Kreisliga B Von: say

Letzte Aktualisierung: 31. März 2017, 11:12 Uhr

Hürtgen. Abstiegskampf pur im „Spiel der Woche“: Am Sonntag um 11 Uhr trifft in Hürtgen in der Kreisliga B3 die SG Vossenack/Hürtgen II auf Germania Binsfeld. „Für uns ist das ein Schlüsselspiel. Wir wollen uns Entlastung schaffen“, hofft Marc Gilles, Trainer der SG, auf drei Zähler.