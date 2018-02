Das Programm der

19. Lions-Kulturtage

Die Kulturtage auf Schloss Burgau werden am Freitag, 2. März, um 19 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Am Sonntag steht zwischen 11.30 und 17.30 Uhr der Familientag an. Elmar Valter und Peter Bernards („The Man in the Crowd“) spielen am Mittwoch, 7. März, ab 19 Uhr ein Konzert.

Die beliebte „Charity Party“ steigt am Samstag, 10. März, ab 21 Uhr. Der „Dürener Talk“ ist am Dienstag, 14. März, ab 19 Uhr. Ein Konzert von Anna Fischer und Theo Palm steht am Freitag, 16. März, auf dem Programm. Zum Abschluss am Sonntag, 18. März, gibt es die Finissage ab 17 und ein Abschlusskonzert ab 18 Uhr.