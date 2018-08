Düren.

Jochen Hils schreibt ein Buch. Es ist nicht sein erstes. Hils lebt in Sievernich, ist Experte für die archäologischen Bodenfunde in seinem Heimatort. Für seine neue Dokumentation wollte er die Funde neu fotografieren. Die Lagern in Teilen in einem externen Depot des Dürener Hoeschmuseums – unter nicht haltbaren Zuständen, wie Hils findet.