Schausteller der Annakirmes verletzen sich mit Baseballschläger

Düren. Mehrere Taschendiebstähle, eine größere Schlägerei und ein ziemlich renitenter Zeitgenosse beschäftigten die Polizei am ersten Kirmeswochenende. Die Beamten mussten fünf Platzverweise aussprechen. Auch zahlreiche Verkehrsverstöße wurden geahndet. Die kontrollierten Verkehrsteilnehmer waren an der Aachener Straße zu schnell unterwegs oder nicht angeschnallt.

Vier Schausteller, die am frühen Montagmorgen nach Feierabend in einer Gaststätte an der Aachener Straße zusammensaßen, gerieten in Streit, der in einer gewalttätigen Auseinandersetzung endete. Die Männer im Alter von 23, 24 und 25 Jahren, die allesamt alkoholisiert waren, hatten sich unter anderem mit einem Messer und einem Baseballschläger bedroht und verletzt. Die gefährlichen Gegenstände wurden sichergestellt. Die Polizei hat Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt.

Der Andrang am Eröffnungswochenende der Kirmes war groß, das machten sich auch Langfinger zunutze, die es vor allem auf Mobiltelefone und Geldbörsen abgesehen hatten. Drei Anzeigen wegen Diebstahls nahm die Polizei auf.

Ein 24-jähriger Mann aus Bornheim wurde von Einsatzkräften dabei beobachtet, wie er absichtlich Kirmesbesucher anrempelte und beschimpfte, um eine körperliche Auseinandersetzung zu provozieren. Der junge Mann war mit 1,5 Promille deutlich alkoholisiert. Er ging auf die Beamten los und musste zur Ausnüchterung in die Zelle.