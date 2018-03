Dueren - Schauspiel „Die Wanderhure“: Mittelalterliches Sittengemälde

Dueren. „Die Wanderhure“ erlangte als Bestseller Berühmtheit und fesselte in einer Fernsehverfilmung zehn Millionen Zuschauer. Das Theaterlust-Ensemble kommt nun mit der exklusiven Tourneefassung von „Die Wanderhure“ mit Anja Klawun in der Titelrolle am Dienstag, 10. April, um 20 Uhr, zum zweiten Mal nach Düren ins Haus der Stadt.

Eine Einführung zum Stück gibt es ab 19.15 Uhr. Die Geschichte: Marie, Tochter eines reichen Tuchhändlers, liebt Michel, soll aber auf Wunsch ihres Vaters Ruppertus Splendidus heiraten, den Sohn des Reichsgrafen von Keilburg. Marie sagt Nein. Sie weiß nicht, dass sie und ihr Vater Opfer einer Intrige sind.

Marie wird der Hurerei bezichtigt. Ihr heroischer Kampf gegen diese Ungerechtigkeit macht ihre Geschichte so spannend: ein mittelalterliches Sittengemälde, gleichzeitig ein aktueller Krimi voller Leidenschaft. Tickets gibt es im iPUNKT, Markt 6, Düren, Telefon 02421/252525, per E-Mail an theaterkasse@dueren.de oder auf www.theatertickets.dueren-kultur.de