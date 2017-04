„Running for Kids“: 1125 Euro für Kinder gesammelt

Düren. Die Nachfrage nach Unterstützung über Peter Borsdorffs „Running for Kids“-Aktion reißt keinen Monat ab. Auch im März half der Dürener Sportler wieder neunmal mit 5375 Euro.

Beim Dürener Stadtlauf sammelte der 73-Jährige für Dürener Schulkinder. Damit 225 Kinder der zweiten Klassen dreier Dürener Grundschulen einmal „Bauernhof erleben“ können, sammelte er 1125 Euro.

Im Rahmen der Sportlerehrung der Stadt Düren, die Borsdorff als Vorsitzender des Stadt-Sportverbandes wiederum moderierte, übergab er dem Leiter des Städtischen Jugendamtes, Ansgar Kieven, für den sogenannten „Feuerwehrtopf“ 1000 Euro.

Über jeweils 500 Euro durften sich die Kinder in der Kindertagesstätte St. Marien in Niederau sowie die Kinder des Papst-Johannes-Hauses freuen. Im PJH können nun auch Kinder an Aktionen während der Osterferien teilnehmen, deren Eltern es sich finanziell nicht hätten leisten können.

Einem Geschwisterpaar finanzierte „Running for Kids“ über das Jugendamt eine besondere Therapie mit 500 Euro. Einem Jungen konnte ebenfalls über das Jugendamt mit 500 Euro geholfen werden. Damit ein junger Mann im Sommer an einer Urlaubsfreizeit teilnehmen kann, steuerte der Initiator der Hilfsaktion ebenfalls 500 Euro bei.

Im Haus von drei Kindern, alle mit Handicap, hatte es gebrannt. Um ein wenig zur Schadensminimierung beizutragen, steuerte „Running for Kids“ 500 Euro bei.

Um einer lungenkranken jungen Frau Lebensmut zu machen, stellte Borsdorff mit seiner Aktion 250 Euro für den Besuch des Schokoladenmuseums in Köln bereit. Die Frau fasste wieder Mut.

Aktuell ist Peter Borsdorff noch bis Karfreitag für die beiden an Krebs erkrankten Kinder (neun und zwölf Jahre) einer Schule in der Region unterwegs.