Düren - Rütger-von-Scheven-Straße: 280 Wohnungen gehen an GmbH aus Essen

Düren.

Das Essener Unternehmen Vivawest Wohnen GmbH hat in Düren zum 1. März 280 Wohnungen der Deutschen Invest Immobilien GmbH (DII) mit Sitz in Wiesbaden übernommen. Es handelt sich dabei um einen Gebäudekomplex in der Rütger-von-Scheven-Straße. „Die Wohneinheiten passen zu unserem Portfolio“, erklärte gestern Katrin-Julia Lamprecht von Vivawest auf Anfrage.