Düren - RSG Düren bejubelt den Aufstieg in die Regionalliga

Düren.

Die Bogenschützen ermittelten am Wochenende im hessischen Schöffengrund ihre beiden Aufsteiger in die Regionalliga West Bogen. Die jeweils beiden Besten der Landesligen Rheinland, Westfalen und Hessen waren am Start, darunter die Mannschaft der Bogenschützen RSG Düren als Zweiter der Rheinlandliga.