Düren - Rosa Mauseohren für die Kinder der Tagesstätte „Eschfeldmäuse“

1800 Teilnehmer, Kamelle für 7000 Euro

Um 14 Uhr setzt sich am Sonntag der 12. Kinderzug an der Arnoldsweiler Straße in Bewegung. Der Zugweg: Hans-Brückmann-Straße, Bismarckstraße, Schützenstraße, Kölnstraße, Markt, Oberstraße, Ahrweilerplatz, Wilhelmstraße, Kaiserplatz, Zehnthofstraße. Die Weiherstraße und die Victor-Gollancz-Straße werden ausgelassen, weil dort in den Vorjahren kaum Publikum stand.

1800 Teilnehmer haben sich angemeldet, darunter 20 Musikkapellen, neun KGs und fünf Kitas. Erstmals werden die Gruppen auf dem Kaiserplatz vorgestellt, das soll verhindern, dass der Zug auf dem Markt zerfällt.

Im vergangenen Jahr starb der ehemalige Prinz Hans Schober. Anstelle von Blumenspenden bat seine Familie um Spenden für den Karnevalszug. „Damit alle Kinder etwas davon haben, konnten wir statt wie sonst für 5000 für 7000 Euro Wurfmaterial kaufen“, erzählt Zugleiter Frank Leßenich.