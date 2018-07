Düren - Romantisches Picknick beim Leopoldsfest in der Barocktradition

Düren. Nach längerer Unterbrechung machte sich die Traditionsgruppe Fridericus Rex Düren noch einmal auf den Weg nach Dessau-Roßlau, um am 13. Leopoldsfest teilzunehmen. Das Fest ist benannt nach Fürst Leopold I. von Anhalt Dessau, der unter Friedrich II. als Erster Feldmarschall des Reiches in der Preußischen Armee diente.

Er führte den Gleichschritt, den eisernen Ladestock und das konzentrierte Pelotonfeuer ein. Am Freitagabend wurde das Fest mit einem Festakt auf dem Marktplatz eröffnet. Am Samstagvormittag begab sich die höfische Gesellschaft zu einem Sektempfang in das acht Kilometer vor den Toren Dessaus liegende Schloss Mosigkau, einem der wenigen, weitestgehend im Originalzustand erhaltenen Rokoko-Ensembles in Deutschland.

Tagsüber flanierten die Dürener durch das Feldlager der militärhistorischen Vereine und das angrenzende Lustlager der Höfischen Gesellschaft im Stadtpark. Viele alte Kameraden und Freunde waren sichtlich erfreut, als man die Dürener sah, die man sechs Jahre lang vermisst hatte. Es ergab sich nun auch die Gelegenheit, neben einer Fahnenweihe des Hochfürstlichen Jägercorps Anhalt-Dessau dem Exercitium des Königsregiments Nr. 6 (Potsdamer Riesengarde –Lange Kerls-) in seinen originalgetreuen altpreußischen Uniformen bei zu wohnen oder sich bei einem romantischen Picknick in barocker Tradition zu verlustieren.

Der Abend begann mit einem gemeinsamen Feldlagerabend bei Speis und Trank. Spätabends erhellte ein Höhenfeuerwerk den Nachthimmel über der Stadt.

Am Sonntagmorgen nach der Eröffnung des Festes auf dem Marktplatz beteiligten sich die Dürener am Feldgottesdienst und begaben sich dann in das Feldlager, wo die Verabschiedung der historischen Gruppen im Rahmen eines Appells stattfand, wobei der Fürst den Dürenern das Versprechen abrang, für das nächste Jahre ein Wiederkommen zumindest in Erwägung zu ziehen.

Bei dieser Gelegenheit überreichten die Dürener dem Gastgeber unter dem Motto „Düren trifft Dessau“ noch ein kleines Album mit Bildern der Dürener Gruppe und von Alt-Dessau als Dank für die vielen Mühen, die man sich gemacht hatte und die Annehmlichkeiten, die man sich für die Dürener Gruppe hatte einfallen lassen.