Rollerfahrer ergreift nach Verkehrsunfall die Flucht: Polizei sucht Zeugen

Niederzier.

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin ist am späten Donnerstagabend in Niederzier beim Linksabbiegen mit einem Rollerfahrer zusammengestoßen. Der Rollerfahrer ergriff allerdings die Flucht. Am selben Abend meldete die Frau den Unfall noch der Polizei. Gegen den Mann wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.