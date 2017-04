Düren.

Auf dem Tisch liegen lauter alte Fotos und Skizzen. Josef Winthagen nimmt ein Blatt, das den Dürener Marktplatz um 1940 zeigt. Das war seine Vorlage. Winthagen hat den Platz nachgebaut, das Modell steht in einer gemütlichen Hütte in seinem Garten in Rölsdorf.