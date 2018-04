Wenau - Rentner stecken Tausende Arbeitsstunden in den Willi-Fourné-Sportpark

Wenau.

Paul Fork schaut nicht nur auf die Löcher in der Dämmung, sondern gleichzeitig in die Zukunft. Die Reparatur des Hallendaches wird das nächste große Projekt. Fork, 63, wird Hand anlegen. Wie schon so oft in den vergangenen Jahren im Willi-Fourné-Sportpark, der Heimat von Jugendsport Wenau.