Düren.

An Martin Luther kommt in diesem Jahr wohl niemand vorbei. Er ist die Hauptfigur der Reformation, die sich zum 500. Mal jährt. Allerdings war Luther nicht allein für die reformatorische Bewegung verantwortlich. „Ohne Frauen hätte die Reformation nicht geklappt“, sagt Almuth Voß. Die Pfarrerin ist in Düren aufgewachsen und wurde in der Christuskirche konfirmiert.