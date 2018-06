Düren - Rangeleien bei Autokorsos zur Feier der Erdogan-Wahl

Düren. Bei einem Autokorso nach dem Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist es am Sonntagabend in der Innenstadt vereinzelt zu Auseinandersetzungen gekommen. Nach Angaben der Polizei waren 30 bis 50 Fahrzeuge mit Erdogan-Anhängern am Kaiserplatz und später am Friedrich-Ebert-Platz unterwegs. Die Polizei musste mehrfach einschreiten.

Erste Meldungen erhielt die Polizei gegen 21.50 Uhr, die im Laufe des Abends vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung schreiben musste, nachdem sich einzelne Passanten mit Erdogan-Anhängern zunächst verbal, dann auch handfest anlegten. Zudem ging bei der Polizei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und mehrere wegen Ordnungswidrigkeiten ein. Um welche Art von Streitigkeiten es sich handelte, also ob sich türkische mit deutschen Bürgern oder Türkischstämmige unter sich anfeindeten, konnte Polizeisprecherin Ingrid Königs nicht explizit sagen.

Auf der Schenkelstraße sprang ein 47-jähriger Dürener auf zwei Fahrzeuge aus dem Autokorso und verursachte dadurch Sachschäden in Höhe von circa 500 Euro. Diese Handlung wäre Ausdruck seiner Freude gewesen, gab der Mann gegenüber den Beamten an. Er wurde jedoch zugleich einer Körperverletzung beschuldigt. Eine 29-jährige Dürenerin, die als Beifahrerin in einem Pkw saß, hatte angegeben, der 47-Jährige habe sie durch ein geöffnetes Seitenfenster geschlagen. Umgekehrt gab der Mann aber auch an, selber von mehreren Unbekannten geschlagen worden zu sein.

Auch am Friedrich-Ebert-Platz musste die Polizei einschreiten. Dort waren Fahrzeuge hupend und mit türkischen Fahnen versehen unterwegs. Im Zuge der Ahndung eines Verkehrsverstoßes wurde ein Auto angehalten und kontrolliert. Da der Fahrzeugführer sich nicht ausweisen konnte, sollte er zur Identitätsfeststellung zur Wache verbracht werden. Der Mann, ein 21-Jähriger aus Düren, setzte sich dagegen zu Wehr. Ein 22-jähriger Mitfahrer wollte die Mitnahme des 21-Jährigen verhindern. Beide sehen sich nun einem Strafverfahren wegen Widerstandes und versuchter Gefangenenbefreiung gegenüber.

Außerdem notierten die Beamten einige Ordnungswidrigkeiten wie das Verdecken von Kennzeichen mit Fahnen oder nicht angeschnallte Kinder in Autos. Weil der Autokorso am späten Sonntagabend unterwegs war, kam es nicht zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

