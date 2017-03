Räuber mit Knollennase: Überfallener verjagt Täter-Duo

Merzenich.

Alles andere als erfolgreich verlief der Überfall zweier unbekannter junger Männer auf einen 28-jährigen Mann in Merzenich am Montag. Das vermeintlich leichte Opfer leistete nicht nur so starke Gegenwehr, dass die beiden Räuber schließlich flüchteten. Er konnte auch eine gute Täterbeschreibung abgeben - einschließlich der auffälligen Nase eines der Angreifer.