Düren - Radfahrerin nach Zusammenstoß schwer verletzt

Düren.

Am Samstagmittag ist an der Einmündung der Straße Weidenpesch in die Ringstraße ein Auto mit einer 70-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen. Die Seniorin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer roch bei der Unfallaufnahme laut Polizeimitteilung nach Alkohol.