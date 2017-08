Rad-Aktionstag: Vom Drahtesel aus neue Seiten entdecken

Kreis Düren. Luftdruck prüfen, Helm aufsetzen, und auf geht es: Der traditionelle Rad-Aktionstag des Kreises Düren findet in diesem Jahr am Sonntag, 3. September, statt. Anfangs- und Endpunkt der rund 30 Kilometer langen geführten Fahrradtour ist Kriegers Gärtnerhof in Langerwehe-Merode.

Vom Bauernhof zu den Seen und zurück Weitere Informationen zum diesjährigen Rad-Aktionstag und der Drei-Seen-Tour des Kreises Düren sind im Kreishaus bei Angelika Schmitz Telefon 02421/22-1022 oder Michael Reichert Telefon 02421/22-2793 zu erfragen.

Los geht es hier um 9.30 Uhr. Wie stets lädt Landrat Wolfgang Spelthahn Jung und Alt zu einer gemütlichen Ausfahrt über flache, verkehrsarme Straßen und Wirtschaftswege ein. Die Teilnahme an dem Ausflug ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jeder Radler fährt auf eigene Gefahr mit.

„Bei unserer Fahrradtour steht die Geselligkeit im Mittelpunkt. Unterwegs kommt man ins Gespräch und lernt, da wir Nebenstrecken befahren, den Kreis Düren immer wieder aus ganz neuen Perspektiven kennen. Das macht unseren Rad-Aktionstag so reizvoll“, unterstreicht Landrat Wolfgang Spelthahn den Charakter der traditionellen Herbstausfahrt.

Ab 9.30 Uhr bekommen die Ausflügler auf dem Gärtnerhof ein kostenloses Verpflegungspaket mit gesundem Bio-Obst. Kreis-Düren-Fahrradhelme sind dort gegen eine Schutzgebühr von zehn Euro erhältlich. Um 10 Uhr setzt sich die von Tour-Guides begleitete Kolonne gemächlich in Bewegung.

Die Route führt vorbei am Schloss Merode und anschließend über den Umsiedlungsort Pier nach Jüngersdorf. Dann rollen die Zweiräder durch Langerwehe und peilen die Neubaugebiete von Inden/Altdorf an. Die nächsten markanten Stationen sind der Lucherberger und der Echtzer See. Am Ufer des Badesees Echtz legen die Radler eine Pause ein, bei der eine kleine Stärkung angeboten wird. Nach der Rast führt die Strecke über Konzendorf und Mariaweiler zum Dürener Badesee. Über Gürzenich, Derichsweiler und Schlich erreichen die Ausflügler schließlich gegen Mittag wieder Kriegers Gärtnerhof.

Kostenloser Imbiss

Dort erwartet die Teilnehmer ein kostenloser Imbiss aus den Produkten des Biobauern. Das Anwesen mit weitem Blick übers Land lädt zum längeren Verweilen ein.

Für Kinder sind die vielen artgerecht gehaltenen Tiere eine Attraktion: Schafe, Esel, Katzen, Hühner, Kaninchen, Meerschweinchen und das Pony Max dürfen gerne gestreichelt werden. Darüber hinaus sorgen Spielgeräte, eine Strohburg und Kürbisschnitzen für einen kurzweiligen Nachmittag auf dem Hofgelände.

Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS) lädt der Kreis Düren überdies zu einer Foto-Aktion ein, bei der Erinnerungsbilder gemacht werden können.

Der Rad-Aktionstag findet mit Unterstützung der Initiative „Familien im Kreis Düren – Eine runde Sache!“ und der Sparkasse Düren statt.