Abitur am Dürener Wirteltor-Gymnasium

Thomas Rachel ist 55 Jahre alt, verheiratet und Vater einer 19-jährigen Tochter. Er ist in Birkesdorf geboren und hat am Wirteltor-Gymnasium Abitur gemacht.

Nach Examen an der Universität Bonn in Politikwissenschaft, Geschichte und Staatsrecht hat Rachel für die Wirtschaftsvereinigung Stahl in Düsseldorf gearbeitet, bevor er CDU-Bundestagsabgeordneter und im November 2005 Parlamentarischer Staatssekretär wurde. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit seiner Familie oder einem guten Buch.