„Pulverdampf in Düren“: Vorderladerschützen bitten in den Burgauer Wald Letzte Aktualisierung: 8. August 2018, 14:14 Uhr

Düren. Die letzten Böller vom Annakirmes-Feuerwerk sind kaum verklungen, da knallt es wieder in der Südstadt. Traditionell eine Woche nach der Kirmes bitten die Vorderladerschützen der Kentucky Muzzle Loaders in den Burgauer Wald zur Veranstaltung „Pulverdampf in Düren“.