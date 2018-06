Kreuzau - Protest der Bürger zum Straßenneubau in Obermaubach

Protest der Bürger zum Straßenneubau in Obermaubach Von: cro

Letzte Aktualisierung: 27. Juni 2018, 17:03 Uhr

Kreuzau. Wenn man so will, ist der Traubenweg in Obermaubach Grund dafür, dass die Verwaltung künftig anders mit der Planung von beitragspflichtigen Neuausbauten von Gemeindestraßen vorgehen will.